Еще трое предателей, воевавших в Донецкой и Харьковской областях, получили по 15 лет - СБУ
Киев • УНН
Суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех предателей, воевавших против Сил обороны на Покровском и Харьковском направлениях. Их признали виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.
По материалам СБУ к 15 годам лишения свободы были приговорены еще трое предателей, воевавших против Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
Силы обороны взяли их в плен во время боев на Покровском и Харьковском направлениях. Одним из осужденных является житель временно оккупированного Донецка, который еще в 2014 году присоединился к созданной россиянами "народной милиции днр".
Другим фигурантом является уроженец Макеевки, который заключил контракт с минобороны рф для прохождения службы в 9-м мотострелковом полку 18-й мотострелковой дивизии армии рф на должности стрелка.
Третьим злоумышленником является предатель, который осенью 2025 года "мобилизовался" в состав 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии Центрального военного округа рф.
По материалам Службы безопасности суд признал вражеских пособников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Напомним
Контрразведка СБУ разоблачила агентурную группу фсб, которая передавала россии информацию для корректировки воздушных атак. Четверых участников сети задержали в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.