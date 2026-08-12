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Еще трое предателей, воевавших в Донецкой и Харьковской областях, получили по 15 лет - СБУ

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы трех предателей, воевавших против Сил обороны на Покровском и Харьковском направлениях. Их признали виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Еще трое предателей, воевавших в Донецкой и Харьковской областях, получили по 15 лет - СБУ

По материалам СБУ к 15 годам лишения свободы были приговорены еще трое предателей, воевавших против Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Силы обороны взяли их в плен во время боев на Покровском и Харьковском направлениях. Одним из осужденных является житель временно оккупированного Донецка, который еще в 2014 году присоединился к созданной россиянами "народной милиции днр".

Другим фигурантом является уроженец Макеевки, который заключил контракт с минобороны рф для прохождения службы в 9-м мотострелковом полку 18-й мотострелковой дивизии армии рф на должности стрелка.

Третьим злоумышленником является предатель, который осенью 2025 года "мобилизовался" в состав 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии Центрального военного округа рф.

По материалам Службы безопасности суд признал вражеских пособников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена);
    • ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

      Напомним

      Контрразведка СБУ разоблачила агентурную группу фсб, которая передавала россии информацию для корректировки воздушных атак. Четверых участников сети задержали в Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

      Евгений Устименко

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