"Мадьяр" показал, как его "птицы" выследили сторожевой корабль и ЗРПК "Панцирь"
Киев • УНН
СБС поразили корабль «Светляк», ЗРПК «Панцирь-С1» и локомотивы на оккупированных территориях. Также уничтожены система навигации, трансформаторы и цистерны.
Силами беспилотных систем ВСУ в ночь на 4 июня были поражены сразу несколько вражеских целей на временно оккупированных территориях, среди них корабль класса "Светляк" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН.
Детали
"Птицы СБС: подбиты пограничный сторожевой корабль класса "Светляк", ЗРПК "Панцирь", система навигации, цистерны, локомотивы, трансформаторы", - сообщил "Мадьяр".
Пограничный сторожевой корабль "Светляк" проекта 10410 предназначен для контроля и защиты портов и судов, создания тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны. Длина судна 49,5 м. ПВО и противолодочной обороны. Длина 49,5 м. Вооружение: 16 комплектов ПЗРК "Игла", артустановка АК-176, пулеметные установки 14,5 и шестиствольные зенитные автоматы. Корабль попал под удар украинских беспилотников у берегов Крыма.
Также в Крыму (возле Владиславовки и Раздольного) были уничтожены локомотивы врага. В Херсонской области вблизи населенного пункта Стрелковое бойцы СБС уничтожили ЗРПК "Панцирь-С1". На видео видно, что эти три цели были поражены дронами компании Fire Point.
Кроме того, была поражена радиотехническая система ближней навигации РСБН-4Н в крымских Саках, трансформаторы в Булавинском и Углегорске в Донецкой области и цистерны с горюче-смазочными материалами в Макеевке.
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