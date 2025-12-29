ССО уничтожили военные объекты россиян на оккупированном Донбассе: видео и детали операции

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях с использованием ударных БПЛА FP-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Это произошло в ночь на 28 декабря: в Донецкой области, вблизи н.п. Макеевка поражен склад хранения БПЛА типа "Шахед", а неподалеку н.п. Никоноровка дронами ССО был нанесен удар по понтонной переправе противника.

В Луганской области в районе н.п. Антрацит Силы специальных операций отработали по месту расположения ремонтного подразделения из состава 1435 мотострелкового полка.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение спецназовцев российской военной разведки на временно оккупированной территории Донетчины. Было ликвидировано или ранено более 120 военных 14 бригады спецназначения гру рф.