22:38 • 1026 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 1946 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
19:32 • 7392 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 21492 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 33916 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 27666 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 36110 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 42210 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 50615 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 47717 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
ССО уничтожили военные объекты россиян на оккупированном Донбассе: видео и детали операции

Киев • УНН

 • 556 просмотра

В ночь на 28 декабря были поражены склад хранения БПЛА типа "Шахед", понтонная переправа и ремонтное подразделение российской армии на Донбассе.

ССО уничтожили военные объекты россиян на оккупированном Донбассе: видео и детали операции

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины поразили вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях с использованием ударных БПЛА FP-2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Это произошло в ночь на 28 декабря: в Донецкой области, вблизи н.п. Макеевка поражен склад хранения БПЛА типа "Шахед", а неподалеку н.п. Никоноровка дронами ССО был нанесен удар по понтонной переправе противника.

В Луганской области в районе н.п. Антрацит Силы специальных операций отработали по месту расположения ремонтного подразделения из состава 1435 мотострелкового полка.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение спецназовцев российской военной разведки на временно оккупированной территории Донетчины. Было ликвидировано или ранено более 120 военных 14 бригады спецназначения гру рф.

Евгений Устименко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Макеевка
Шахед-136