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Ворог продовжує наступальні дії: найбільше бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку

Ворог продовжує наступальні дії: найбільше бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 23352 перегляди

Ситуація в районах бойових дій залишається складною, але контролюється силами оборони України, при цьому інтенсивні бойові дії зосереджені в Донецькій області, особливо на Покровському напрямку, де противник зробив 23 безуспішні спроби прорвати лінію оборони України.

Ворог продовжує наступальні дії на більшості напрямків. Найбільше бойових зіткнень відбувається в Донецькій області, конкретно – на Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, ситуація в районах бойових дій залишається складною, але цілком контрольованою Силами оборони України. Від початку доби кількість бойових зіткнень по всьому фронту зросла до 55.

На Харківському напрямку окупанти двічі атакували в районі населеного пункту Липці. Ситуація тут контрольована. Ворог завдав ракетного удару по місту Харків.

На Куп’янському напрямку протягом доби відбувалося шість бойових зіткнень. Сили оборони стали на заваді штурмовим діям російських загарбників поблизу населених пунктів Іванівка та Берестове. В районі Синьківки бій триває. Авіаційних ударів противник завдавав біля Новоплатонівки (КАБ), а також Сергіївки та Макіївки (некеровані ракети).

На Лиманському напрямку один штурм росіян відбито в районі Тернів.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили чотири спроби атакувальних дій у районах Білогорівки, Кліщіївки, Виїмки та Роздолівки. По Спірному вдарили керованою авіабомбою.

На Краматорському напрямку ворог провів наразі дев’ять атак. Напрямки ударів агресора – Часів Яр, Іванівське, а також Кліщіївка та Андріївка. В районах двох останніх населених пунктів тривають три бойові зіткнення.

Найбільша частка боїв і надалі припадає на Покровський напрямок. Від початку доби противник уже 23 рази намагався прорвати тут наші рубежі оборони. Українські воїни відбивали атаки біля населених пунктів Євгенівка, Новоселівка Перша, Сєвєрне, Нетайлове, Яснобродівка, Невельське; продовжуються бойові зіткнення в районі Калинового, Новоолександрівки, Сокола, Уманського. Ситуація складна, але контрольована.

На Курахівському напрямку противник двічі намагався потіснити наших захисників, зокрема на напрямку Георгіївки, а також Красногорівки, де бойове зіткнення триває.

На Времівському напрямку українські воїни відбили п’ять безуспішних спроб окупантів просунутися в районі Старомайорського. Загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.

На Оріхівському напрямку російська авіація завдала удару в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував українських захисників поблизу Кринок, що на плацдармі на лівому березі річки Дніпро, успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, зазначили у Генштабі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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