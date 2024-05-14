На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб

В течение суток, 14 мая, на фронте зафиксировали 130 боевых столкновений. Враг интенсивно атакует наши позиции используя свое преимущество в живой силе и технике. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение текущих суток произошло 130 боевых столкновений. В общем, враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Разрушения и повреждения получили жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры - заявили в Генштабе.

На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 14. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Нескучное. Потери оккупантов в течение текущих суток здесь составили около 120 военнослужащих ВС РФ и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении зафиксировано 20 боевых столкновений, в частности в районах Синьковки, Берестового и Мясожаровки.

На Северском направлении российские войска совершили 9 атак неподалеку Спирного, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Раздоловки.

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На Краматорском направлении противник активизировался. Количество вражеских атак значительно возросло - до 21

Высокой интенсивность боевых действий остается и на Покровском направлении. Противник продолжает наносить авиаудары, в частности в районах Уманского, Новоселовки Первой и Желанного. Боевую авиацию задействовал 16 раз. Применяет также КАБы. В общем, сегодня на этом направлении произошло 40 атак оккупантов на позиции украинских защитников. Больше всего - в районах Новоалександровки, Нетайлово и Соловьево - говорится в сводке Генерального штаба.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 9 вражеских атак. Противник сосредотачивает свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Приднепровском направлении сегодня враг 5 раз атаковал украинских защитников вблизи Крынок, успеха не имел.

На Лиманском, Торецком, Времовском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях значительных изменений в обстановке не произошло.

В Генеральном штабе отмечают, что Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки.

Напомним

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуация на восточном фронте остается обостренной, бои продолжаются на Купянском, Северском, Лиманском, Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях. На одних направлениях враг имеет частичный успех, на других ВСУ вытесняют противника.

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