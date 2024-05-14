Силы обороны контролируют ситуацию, продолжаются оборонительные бои на значительной части пограничной полосы: Волошин о ситуации на Харьковщине
Киев • УНН
На севере Харьковской области продолжаются активные боевые действия, при этом Вооруженные силы Украины контролируют сложную и динамичную ситуацию, ведут оборонительные бои и отражают попытки россиян закрепиться в некоторых населенных пунктах.
На севере Харьковщины продолжаются активные боевые действия. Обстановка остается сложной и динамичной, но Силы обороны контролируют ситуацию. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ситуация там такова, что активные боевые действия продолжаются в том населенном пункте. В частности, оперативная обстановка остается сложной и динамичной. Силы обороны контролируют ситуацию, продолжаются оборонительные бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть также на севере Харьковщины населенные пункты, которые фактически стали зоной ведения боевых действий и оккупанты пытаются в части из них закрепиться, а часть из них пытаются использовать для своего дальнейшего продвижения. Обстановка контролируется Силами обороны, враг плотным огнем пытается закрепиться на занимаемых позициях, однако наши Силы обороны оборудуют защитные позиции, наносят огневое поражение, потесняя его и проводя мероприятия по зачистке, в частности на северной окраине и населенного пункта Волчанск
Он добавил, что украинские защитники в Волчанске проводят прочесывание городской застройки, пытаются стабилизировать линию фронта, где враг пытается продвинуть.
Волошин также прокомментировал информацию о заходе врага на Волчанский мясокомбинат.
"По официальной информации городских властей Волчанска оккупантов в городе не было, все бои продолжаются вблизи города. Информация о присутствии оккупантов официально подтверждена не была. Враг пытается этим распространить панику среди населения и распространить недостоверную информацию", - добавил Волошин.
По его словам, враг сбрасывает по мирному населению авиабомбы, уничтожая и население, и гражданскую застройку, чтобы сеять панику среди населения.
Напомним
Как сообщил начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, ситуация в Волчанске сложная и критическая. Город постоянно находится под обстрелами и уже почти разрушен. Враг пытается войти на окраины города, но Вооруженные силы Украины не дают ему это сделать.
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