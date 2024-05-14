Сили оборони контролюють ситуацію, тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги: Волошин про ситуацію на Харківщині
Київ • УНН
На півночі Харківської області тривають активні бойові дії, при цьому Збройні сили України контролюють складну та динамічну ситуацію, ведуть оборонні бої та відбивають спроби росіян закріпитися в деяких населених пунктах.
На півночі Харківщини тривають активні бойові дії. Обстановка залишається складною і динамічною, але Сили оборони контролюють ситуацію. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ситуація там така, що активні бойові дії тривають у тому населеному пункті. Зокрема, оперативна обстановка залишається складною і динамічною. Сили оборони контролюють ситуацію, тривають оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є також на півночі Харківщини населені пункти, які фактично стали зоною ведення бойових дій і окупанти намагаються в частині з них закріпитися, а частину з них намагаються використати для свого подальшого просування. Обстановка контролюється Силами оборони, ворог щільним вогнем намагається закріпитися на займаних позиціях, однак наші Сили оборони обладнують захисні позиції, завдають вогневого ураження, потісняючи його та проводячи заходи з зачистки, зокрема на північній околиці і населеного пункту Вовчанськ
Він додав, що українські захисники у Вовчанську проводять прочісування міської забудови, намагаються стабілізувати лінію фронту, де ворог намагається просунути.
Волошин також прокоментував інформацію щодо заходу ворога на Вовчанський мʼясокомбінат.
"За офіційною інформацією міської влади Вовчанська окупантів у місті не було, всі бої тривають поблизу міста. Інформація про присутність окупантів офіційно підтверджено не було. Ворог намагається цим поширити паніку серед населення і розповсюдити недостовірну інформацію", - додав Волошин.
За його словами, ворог скидає по мирному населенню авіабомби, знищуючи і населення, і цивільну забудову, щоб сіяти паніку серед населення.
Нагадаємо
Як повідомив начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, ситуація у Вовчанську складна і критична. Місто постійно перебуває під обстрілами і вже майже зруйноване. Ворог намагається увійти на околиці міста, але Збройні сили України не дають йому це зробити.