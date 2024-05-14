Сили оборони контролюють ситуацію, тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги: Волошин про ситуацію на Харківщині

ukenru
16:38 • 27685 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 120474 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 108079 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 112468 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 109648 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 112822 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 107017 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 128659 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141982 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143495 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.1 м/с
53 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 95033 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 103861 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 98978 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 95462 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 68905 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 120474 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 306639 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 398373 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 410358 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 322837 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 45283 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 43944 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 78938 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 93892 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 102496 перегляди
Актуальне
Сили оборони контролюють ситуацію, тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги: Волошин про ситуацію на Харківщині

Сили оборони контролюють ситуацію, тривають оборонні бої на значній частині прикордонної смуги: Волошин про ситуацію на Харківщині

Київ • УНН

 • 17699 перегляди

На півночі Харківської області тривають активні бойові дії, при цьому Збройні сили України контролюють складну та динамічну ситуацію, ведуть оборонні бої та відбивають спроби росіян закріпитися в деяких населених пунктах.

На півночі Харківщини тривають активні бойові дії. Обстановка залишається складною і динамічною, але Сили оборони контролюють ситуацію. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ситуація там така, що активні бойові дії тривають у тому населеному пункті. Зокрема, оперативна обстановка залишається складною і динамічною. Сили оборони контролюють ситуацію, тривають оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є також на півночі Харківщини населені пункти, які фактично стали зоною ведення бойових дій і окупанти намагаються в частині з них закріпитися, а частину з них намагаються використати для свого подальшого просування. Обстановка контролюється Силами оборони, ворог щільним вогнем намагається закріпитися на займаних позиціях, однак наші Сили оборони обладнують захисні позиції, завдають вогневого ураження, потісняючи його та проводячи заходи з зачистки, зокрема на північній околиці і населеного пункту Вовчанськ 

- сказав Волошин.

Він додав, що українські захисники у Вовчанську проводять прочісування міської забудови, намагаються стабілізувати лінію фронту, де ворог намагається просунути.

Волошин також прокоментував інформацію щодо заходу ворога на Вовчанський мʼясокомбінат.

"За офіційною інформацією міської влади Вовчанська окупантів у місті не було, всі бої тривають поблизу міста. Інформація про присутність окупантів офіційно підтверджено не було. Ворог намагається цим поширити паніку серед населення і розповсюдити недостовірну інформацію", - додав Волошин.

За його словами, ворог скидає по мирному населенню авіабомби, знищуючи і населення, і цивільну забудову, щоб сіяти паніку серед населення.

Нагадаємо

Як повідомив начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, ситуація у Вовчанську складна і критична. Місто постійно перебуває під обстрілами і вже майже зруйноване. Ворог намагається увійти на околиці міста, але Збройні сили України не дають йому це зробити.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36