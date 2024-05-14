На фронті 130 бойових зіткнень, росіяни інтенсивно атакують на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
14 травня на лінії зіткнення відбулося 130 бойових зіткнень, під час яких противник інтенсивно атакував українські позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, завдавши 2 ракетних удари, 65 авіаударів та 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Протягом доби, 14 травня, на фронті зафіксували 130 бойових зіткнень. Ворог інтенсивно атакує наші позиції використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом поточної доби відбулося 130 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури
На Харківському напрямку кількість ворожих атак зросла до 14. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Нескучне. Втрати окупантів протягом поточної доби тут склали близько 120 військовослужбовців зс рф та 23 одиниці озброєння та військової техніки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень, зокрема в районах Синьківки, Берестового та Мясожарівки.
На Сіверському напрямку російські війська здійснили 9 атак неподалік Спірного, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Роздолівки.
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На Краматорському напрямку противник активізувався. Кількість ворожих атак значно зросла - до 21.
Високою інтенсивність бойових дій залишається і на Покровському напрямку. Противник продовжує завдавати авіаударів, зокрема в районах Уманського, Новоселівки Першої та Желанного. Бойову авіацію задіював 16 разів. Застосовує також КАБи. Загалом, сьогодні на цьому напрямку відбулося 40 атак окупантів на позиції українських оборонців. Найбільше - в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Соловйового
На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 9 ворожих атак. Противник зосереджує свої зусилля в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.
На Придніпровському напрямку сьогодні ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.
На Лиманському, Торецькому, Времівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках значних змін в обстановці не відбулося.
У Генеральному штабі наголошують, що Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки.
Нагадаємо
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуація на східному фронті залишається загостреною, бої тривають на Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Краматорському, Курахівському та Покровському напрямках. На одних напрямках ворог має частковий успіх, на інших ЗСУ витісняють противника.
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