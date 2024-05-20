Плетенчук о Роботино: потерь наших позиций не было

"Этой ночью штурмов на Роботино не было, хотя оно и простреливается насквозь, а заявления россиян о захвате села - не соответствуют действительности. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

россияне усилили давление, однако за прошедшие сутки на Роботино вообще штурмов не было - говорит Плетенчук.

По его словам, только на этой неделе враг в своих этерах захватил Роботино, уже два раза.

Эта информация не соответствует действительности. Потерь наших позиций не было. Да, там очень сложная ситуация. Да, там фактически ничего от села уже не осталось. Да, оно простреливается фактически насквозь с обеих сторон. Но они его не заняли, поэтому эта информация действительности не соответствует, по крайней мере оно точно находится под нашим огневым контролем, это как минимум - добавил спикер.

Напомним,

По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов, включая Роботино, Вербово, Парасковиевку, Нетайлово, Яснобродовку, Новопокровское, Керамику, Берестово, Зеленое и Бугриватку, хотя Вооруженные силы Украины не подтвердили эту информацию.