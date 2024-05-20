Плетенчук про Роботине: втрат наших позицій не було
Київ • УНН
Всупереч російським заявам, втрат українських позицій у селі Роботине не було, хоча ситуація залишається складною, оскільки село обстрілюють з обох боків, повідомив речник Південного оборонного командування.
"Цієї ночі штурмів на Роботине не було, хоч воно і прострілюється наскрізь, а заяви росіян про захоплення села - не відповідають дійсності. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
росіяни посилили тиск, проте минулої доби на Роботино взагалі штурмів не було
За його словами, лише на цьому тижні ворог в своїх етерах захопив Роботине, вже два рази.
Ця інформація не відповідає дійсності. Втрат наших позицій не було. Так, там дуже складна ситуація.Так, там фактично нічого від села вже не залишилося. Так, воно прострілюється фактично наскрізь з обох боків. Але вони його не зайняли, тому ця інформація дійсності не відповідає, принаймні воно точно знаходиться під нашим вогневим контролем, це як мінімум
Нагадаємо
За даними аналітиків, російські війська просунулися поблизу кількох населених пунктів, включно з Роботиним, Вербовим, Парасковіївкою, Нетайловим, Яснобродовкою, Новопокровським, Керамікою, Берестовим, Зеленим і Бугриваткою, хоча Збройні сили України не підтвердили цієї інформації.