Плетенчук про Роботине: втрат наших позицій не було

"Цієї ночі штурмів на Роботине не було, хоч воно і прострілюється наскрізь, а заяви росіян про захоплення села - не відповідають дійсності. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

За його словами, лише на цьому тижні ворог в своїх етерах захопив Роботине, вже два рази.

Ця інформація не відповідає дійсності. Втрат наших позицій не було. Так, там дуже складна ситуація.Так, там фактично нічого від села вже не залишилося. Так, воно прострілюється фактично наскрізь з обох боків. Але вони його не зайняли, тому ця інформація дійсності не відповідає, принаймні воно точно знаходиться під нашим вогневим контролем, це як мінімум