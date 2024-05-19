Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов
Вражеские беспилотники обнаружены во многих регионах Украины
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях
В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы
Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах
Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов
В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА
российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области
Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"
Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов
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рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 3 ракетных удара, 38 авиаударов, применила 404 беспилотника-камикадзе и осуществила более 3 000 обстрелов украинских позиций, причем интенсивные бои велись в разных направлениях.
Вражеские беспилотники обнаружены во многих регионах Украины
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники были замечены в разных областях Украины, в том числе Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой и Днепропетровской, которые двигались в разных направлениях.
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях
Украинка Ольга Харлан завоевала серебряную медаль в индивидуальном первенстве по фехтованию на саблях на этапе Кубка мира в Пловдиве, уступив в финале Саре Бальцер из Франции.
В захваченном рф Крыму зафиксированы взрывы
Во временно оккупированном рф Крыму произошли взрывы.
Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах
Вражеские БПЛА были зафиксированы в разных областях Украины, в частности в Сумской, Черниговской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской, с различными траекториями и направлениями полета.
Оккупанты совершили 46 обстрелов на Сумщине: один житель ранен в результате минометных ударов
россияне 46 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 284 взрыва и ранив жителя Эсманской громады.
В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА
По сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские БПЛА "Шахед" были замечены в Херсонской и Сумской областях.
российская тактическая авиация осуществила пуск управляемых авиабомб в Харьковской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали, что вражеская тактическая авиация применила управляемые авиационные бомбы в Харьковской области.
Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в недавних неудачах Украины на поле боя "всех, кто делает недостаточно", признав, что нынешняя ситуация является "сложной" из-за недостаточной поставки военной помощи, которую приходится компенсировать героизмом и самопожертвованием своих солдат.
Украинские группы разминирования очищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов
За прошедшую неделю 286 групп разминирования Министерства обороны очистили 6 973 га земли, 6 940 га сельскохозяйственных угодий, 2,1 км дорог, 0,3 км трубопроводов и 1,55 км линий электропередач на освобожденных территориях, обезвредив 3 630 взрывоопасных предметов.