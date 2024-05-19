рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов

За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, применила 404 дроны-камикадзе, а также осуществила более 3 тысяч обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском: произошло 12 боевых столкновений. ВСУ отбили 6 атак южнее населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области. Противник продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении населенного пункта Зеленое, не оставляет попыток захватить Волчанск. Вражеские силы применяют авиацию для авиаударов: в течение суток две управляемые авиабомбы по Харькову, 5 КАБов по Веселому и 4 - по району населенного пункта Липцы. Силы обороны пытаются вытеснить противника в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска.

На Купянском: количество боевых столкновений за сутки возросло до 11. ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое.

На Лиманском: обстановка не изменилась. Враг совершил 6 безуспешных атак в направлениях населенных пунктов Новосадово, Торское и Григорьевка.|

На Краматорском: враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. В направлениях населенных пунктов Калиновка, Клищеевка, Андреевка и Курдюмовка успеха не имел, понес потери и отошел. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Ивановское Донецкой области. Ситуация контролируемая.

На Покровском: ситуация остается сложной. Агрессор совершил 23 атаки. Боевые действия продолжаются. Враг нарастил значительные усилия по огневому воздействию и штурмовым действиям в районе населенного пункта Нетайлово Донецкой области. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Кураховском: количество боев возросло до 11. Противник пытаются нарастить усилия в районе Парасковиевка Донецкой области. Боевые действия продолжаются в районах Красногоровки и Константиновки. Ситуация контролируемая.

На Времовском: враг совершил 3 безуспешные попытки прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского.

На Ореховском: ВСУ отбили штурмовые действия врага северо-западнее Вербового. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском: украинские воины отбили 4 атаки врага в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. В ходе боев оккупанты успеха не имели, потерь наших позиций не допущено.

За сутки авиация поразила 18 районов сосредоточения личного состава врага и два их ЗРК - Генштаб