рф завдала 3 ракетні та 38 авіаударів, застосувала 404 дрони-камікадзе і здійснила понад три тисячі обстрілів
Київ • УНН
За минулу добу рф завдала 3 ракетних удари, 38 авіаударів, застосувала 404 безпілотники-камікадзе та здійснила понад 3 000 обстрілів українських позицій, причому інтенсивні бої велися в різних напрямках.
За добу рф завдала 3 ракетні та 38 авіаційних ударів, застосувала 404 дрони-камікадзе, а також здійснила понад 3 тисячі обстрілів позицій ЗСУ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському: відбулося 12 бойових зіткнень. ЗСУ відбили 6 атак південніше населених пунктів Глибоке та Лук’янці Харківської області. Противник продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишає спроб захопити Вовчанськ. Ворожі сили застосовують авіацію для авіаударів: протягом доби дві керовані авіабомби по Харкову, 5 КАБів по Веселому та 4 – по району населеного пункту Липці. Сили оборони намагаються витіснити противника у напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська.
На Куп’янському: кількість бойових зіткнень за добу зросла до 11. ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.
На Лиманському: обстановка не змінилася. Ворог здійснив 6 безуспішних атак у напрямках населених пунктів Новосадове, Торське та Григорівка.|
На Краматорському: ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. У напрямках населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Андріївка та Курдюмівка успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Бойові дії тривають у районах населених пунктів Новий та Іванівське Донецької області. Ситуація контрольована.
На Покровському: ситуація залишається складною. Агресор здійснив 23 атаки. Бойові дії тривають. Ворог наростив значні зусилля із вогневого впливу та штурмових дій в районі населеного пункту Нетайлове Донецької області. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.
На Курахівському: кількість боїв зросла до 11. Противник намагаються наростити зусилля в районі Парасковіївка Донецької області. Бойові дії тривають у районах Красногорівки та Костянтинівки. Ситуація контрольована.
На Времівському: ворог здійснив 3 безуспішні спроби прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського.
На Оріхівському: ЗСУ відбили штурмові дії ворога північно-західніше Вербового. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.
На Придніпровському: українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. У ході боїв окупанти успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.
За добу авіація уразила 18 районів зосередження особового складу ворога та два їхні ЗРК - Генштаб18.05.24, 20:58 • 41973 перегляди