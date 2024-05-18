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За добу авіація уразила 18 районів зосередження особового складу ворога та два їхні ЗРК - Генштаб

За добу авіація уразила 18 районів зосередження особового складу ворога та два їхні ЗРК - Генштаб

Київ • УНН

 • 41973 перегляди

На більшості ділянок фронту динаміка бойових дій залишається напруженою, українські війська адекватно відповідають на російські обстріли та проводять штурмові операції з метою витіснення противника.

На більшості напрямків по усій лінії фронту зберігається динаміка боєзіткнень. Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що підрозділи російських окупантів не припиняють спроб покращити тактичне положення.

Сили оборони України адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки. Працюють наша розвідка, артилерія, авіація та ударні безпілотні системи

- йдеться у повідомленні.

З початку поточної доби українська авіація уразила 18 районів зосередження особового складу ворога та два їхні зенітно-ракетні комплекси. Наші ракетники й артилеристи завдали ударів по ще трьох районах зосередження противника та одній радіолокаційній станції.

Загалом, з-поміж 77 бойових зіткнень за цю добу сім ще тривають. При цьому українські воїни чотири рази здійснювали штурмові дії з метою вибити противника із займаних позицій. Інформація про це уточнюється.

У районі Вовчанська триває бій – Генштаб18.05.24, 17:07 • 52010 переглядiв

На Харківському напрямку протягом доби відбувалося 10 боєзіткнень. російські терористи знову завдали повітряного удару по місту Харків, застосувавши дві керовані авіабомби. Проводили штурмові дії на напрямках Глибоке-Лук'янці, Лук'янці-Веселе, Бугруватка-Стариця.

На Харківському напрямку ворог поніс втрати 73 військовослужбовця вбитими і пораненими та 16 одиниць техніки, із яких 2 танки. Решта інформації по втратам противника уточнюється. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки та перегрупування на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за день зросла до дев’яти, а на Лиманському – до семи. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для стримування ворога та зберігають контроль над ситуацією.

На Краматорському напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямках населених пунктів Іванівське та Калинівка. Загальна кількість атак росіян на напрямку зросла до 14.

Українські військові відбили атаку росіян у Часовому Яру, знищивши понад 20 одиниць ворожої бронетехніки - Зеленський18.05.24, 20:11 • 45635 переглядiв

Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим. Із 23 бойових зіткнень з початку доби, на даний час чотири ще тривають. До переліку населених пунктів, куди ворог спрямовує свої атаки, додалося Нетайлове. Росіяни нанесли авіаудари із застосуванням КАБів у районі Олександрополя, Восходу, Євгенівки. Інформація уточнюється.

На Курахівському напрямку агресор десять разів робив спроби подолати нашу оборону. Триває бій поблизу Красногорівки.

На Придніпровському напрямку число зупинених російських штурмів українськими захисниками на плацдармах на лівобережжі Дніпра в Херсонській області за сьогодні зросло до чотирьох.

Нагадаємо

Зенітники 110-ї бригади Збройних Сил України збили російський літак Су-25 у Донецькій області, і це вже четвертий літак противника, збитий бригадою.

На сьогодні масштабних проривів української оборони немає - Зеленський18.05.24, 18:43 • 46068 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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