Українські військові відбили атаку росіян у Часовому Яру, знищивши понад 20 одиниць ворожої бронетехніки - Зеленський
Київ • УНН
Українські військові відбили російську атаку на Часовий Яр у Донецькій області та знищили понад 20 одиниць ворожої бронетехніки.
Сили оборони відбили штурм Часового Яру на Донеччині й знищили понад 20 одиниць броньованої техніки ворога. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
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Президент подякував усім підрозділам Сил оборони України, які і на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти Україна.
Дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку
Він додав, що окупанти відчутно втрачають піхоту і техніку, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі.
Президент додав, що окрім харківського напрямку бої тривають на Краматорському, Покровському, Курахівському, а також на південних напрямках.
Всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо і окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили більше 20 одиниць броньованої техніки окупанта
Нагадаємо
За даними Генштабу, Іванівське та Курдюмівка стали новими районами російських обстрілів протягом дня, а Краматорський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.
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