Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский

Силы обороны отбили штурм Часового Яра в Донецкой области и уничтожили более 20 единиц бронированной техники врага. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Президент поблагодарил все подразделения Сил обороны Украины, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против Украины.

Спасибо каждому нашему воину, которые проявили достаточную стойкость и смогли за эту неделю добавить больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению - сказал президент.

Он добавил, что оккупанты ощутимо теряют пехоту и технику, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле.

Президент добавил, что кроме харьковского направления бои продолжаются на Краматорском, Покровском, Кураховском, а также на южных направлениях.

Всюду, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту. В частности, особенно и отдельно благодарю ребят, которые отбили российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта - сказал он.

Напомним

По данным Генштаба, Ивановское и Курдюмовка стали новыми районами российских обстрелов в течение дня, а Краматорское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли