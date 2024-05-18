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На Донеччині зенітники 110 бригади збили ворожий Су-25

На Донеччині зенітники 110 бригади збили ворожий Су-25

Київ • УНН

 • 28601 перегляди

Зенітники 110-ї бригади Збройних Сил України збили російський літак Су-25 у Донецькій області, і це вже четвертий літак противника, збитий бригадою.

На Донецькому напрямку ЗСУ збили російський літка Су-25. Про це повідомили на сторінці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, передає УНН.

Деталі

У повідомленні йдеться, що зенітники бригади збили вже четвертий ворожий літак. Цього разу під удар попав ворожий Су-25, який було збито.

Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок

- додали у повідомленні.

Судячи з графіки, яку створили у бригаді, літак було збито 17 травня.

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Нагадаємо

Станом на 18 травня, рф втратила 1210 осіб особового складу, 13 танків, 43 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони, 1 літак, 35 безпілотних літальних апаратів, 3 крилаті ракети, 65 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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