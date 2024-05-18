На Донеччині зенітники 110 бригади збили ворожий Су-25
Київ • УНН
Зенітники 110-ї бригади Збройних Сил України збили російський літак Су-25 у Донецькій області, і це вже четвертий літак противника, збитий бригадою.
На Донецькому напрямку ЗСУ збили російський літка Су-25. Про це повідомили на сторінці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, передає УНН.
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У повідомленні йдеться, що зенітники бригади збили вже четвертий ворожий літак. Цього разу під удар попав ворожий Су-25, який було збито.
Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок
Судячи з графіки, яку створили у бригаді, літак було збито 17 травня.
Нагадаємо
Станом на 18 травня, рф втратила 1210 осіб особового складу, 13 танків, 43 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони, 1 літак, 35 безпілотних літальних апаратів, 3 крилаті ракети, 65 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
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