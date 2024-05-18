За добу рф втратила 1 210 осіб, 13 танків, 43 бронемашини
Київ • УНН
За даними Збройних Сил України, за добу рф втратила 1210 осіб особового складу, 13 танків, 43 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 1 систему протиповітряної оборони, 1 літак, 35 безпілотних літальних апаратів, 3 крилаті ракети, 65 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
За добу рф втратила 1210 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 18.05.24:
- Особовий склад: 491080 (+1210).
- Танки: 7560 (+13).
- Броньовані бойові машини: 14595 (+43).
- Артилерійські системи: 12639 (+36).
- РСЗВ: 1071.
- Засоби ППО: 801 (+1).
- Літаки: 354 (+1).
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10108 (+35).
- Крилаті ракети: 2203 (+3).
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17169 (+65).
- Спеціальна техніка: 2075 (+6).
Дані уточнюються.
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