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ППО знищила всі 13 російських безпілотників в результаті нічної атаки

ППО знищила всі 13 російських безпілотників в результаті нічної атаки

Київ • УНН

 • 33215 перегляди

Українська протиповітряна оборона успішно збила всі 13 російських безпілотників "Шахед" під час нічної атаки над кількома регіонами.

Українські захисники під час повітряного бою збили 13/13 російських БпЛА. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

У ніч на 18 травня 2024 року ворог атакував Україну 13 ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу "Shahed-131/136", які були випущені з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.

Проте, у результаті відповідного протиповітряного бою, спроможністю зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил Оборони України, всі 13 "шахедів" були збиті у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Ворожі БпЛА рухаються через Сумщину в напрямку Полтавщини18.05.24, 01:33 • 26047 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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