ППО знищила всі 13 російських безпілотників в результаті нічної атаки
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона успішно збила всі 13 російських безпілотників "Шахед" під час нічної атаки над кількома регіонами.
Українські захисники під час повітряного бою збили 13/13 російських БпЛА. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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У ніч на 18 травня 2024 року ворог атакував Україну 13 ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу "Shahed-131/136", які були випущені з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.
Проте, у результаті відповідного протиповітряного бою, спроможністю зенітних ракетних підрозділів та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил Оборони України, всі 13 "шахедів" були збиті у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
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