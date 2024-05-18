ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона успешно сбила все 13 российских беспилотников "Шахед" во время ночной атаки над несколькими регионами.
Украинские защитники во время воздушного боя сбили 13/13 российских БпЛА. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.
Детали
В ночь на 18 мая 2024 года враг атаковал Украину 13 ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа "Shahed-131/136", которые были выпущены из районов Приморско-Ахтарск и Курск - рф.
Однако, в результате соответствующего противовоздушного боя, способностью зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил Обороны Украины, все 13 «шахедов» были сбиты в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.
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