ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки

Украинские защитники во время воздушного боя сбили 13/13 российских БпЛА. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

В ночь на 18 мая 2024 года враг атаковал Украину 13 ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа "Shahed-131/136", которые были выпущены из районов Приморско-Ахтарск и Курск - рф.

Однако, в результате соответствующего противовоздушного боя, способностью зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил Обороны Украины, все 13 «шахедов» были сбиты в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины