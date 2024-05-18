Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

Работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости в центре Херсона приостановлена из-за постоянных вражеских обстрелов с использованием различных видов оружия и авиации, а их работа распределена между другими гуманитарными центрами до улучшения ситуации с безопасностью.