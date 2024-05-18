Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  105640 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  102872 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  105137 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  115518 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133488 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  124979 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118405 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  185822 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  65103 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  178977 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

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ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

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С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

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За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

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Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

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рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

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БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

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В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

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Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

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Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

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Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

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На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина

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Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

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В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы

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россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  185822 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  178977 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  240339 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  259946 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  460789 просмотра

Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Война •   •  1592 просмотра
Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

Украинские войска атакуют российские войска на западной окраине Нетайлово, но рф продолжает попытки продвинуться вперед и полностью оккупировать село.

Война •   •  2242 просмотра
ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых противник нанес 15 ракетных ударов, 70 авиационных ударов, 452 атаки с применением беспилотников-камикадзе и 2843 раза открывал огонь по украинским позициям.

Война •   •  3023 просмотра
С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

За один день общины Сумской области подверглись 44 обстрелам со стороны рф, что привело к 183 взрывам в разных местах.

Общество •   •  4668 просмотра
За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

Закон об усилении мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, определяя различные категории лиц, имеющих право на отсрочку, включая людей с инвалидностью, многодетных родителей, опекунов, государственных служащих и определенные профессии.

Общество •   •  6030 просмотра
Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

российские источники распространили дезинформацию о причастности украинской беженки к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которую словацкие власти категорически отрицают как фейковую манипуляцию.

политика •   •  6675 просмотра
рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

Беспилотники упали на территорию государственного предприятия в российском Пролетарске, повредив лестницу, ведущую к топливному резервуару.

Новости Мира •   •  6293 просмотра
БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

В Одессе есть раненые и погибшие в результате вражеских обстрелов со стороны РФ, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Война •   •  10226 просмотра
В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр

Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

Работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости в центре Херсона приостановлена из-за постоянных вражеских обстрелов с использованием различных видов оружия и авиации, а их работа распределена между другими гуманитарными центрами до улучшения ситуации с безопасностью.

Общество •   •  11799 просмотра
Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий

В Харькове российский авиаудар вызвал крупный пожар, в результате которого погибли 3 и были ранены 29 человек, а 2 были спасены службами спасения.

Общество •   •  12557 просмотра
Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий