За сутки рф потеряла 1 210 человек, 13 танков, 43 бронемашины

Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации

За уничтожение вражеского оружия и техники украинские военные получат денежное вознаграждение и дополнительные дни отпуска, а также льготы в виде сертификатов на приобретение автомобилей и компенсации по программе еОселя во время военного положения.