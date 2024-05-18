В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-25

На Донецком направлении ВСУ сбили российский самолета Су-25. Об этом сообщили на странице 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится, что зенитчики бригады сбили уже четвертый вражеский самолет. На этот раз под удар попал вражеский Су-25, который был сбит.

Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок - добавили в сообщении.

Судя по графику, которую создали в бригаде, самолет был сбит 17 мая.

Напомним,

По состоянию на 18 мая, рф потеряла 1210 человек личного состава, 13 танков, 43 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, 1 систему противовоздушной обороны, 1 самолет, 35 беспилотных летательных аппаратов, 3 крылатые ракеты, 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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