На сьогодні масштабних проривів української оборони немає - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що росіяни сьогодні не мають масштабних проривів в українській обороні. Як і раніше, вони прагнуть захопити Донбас і послабити українські сили на фронті.
На сьогодні у росіян немає масштабних проривів оборони України. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю французькому інформагентству AFP, передає кореспондент УНН.
На сьогодні масштабних проривів оборони немає. Коли вони знаходять слабку роту, чи десь вибивають батальйон якогось угруповання вони заходять туди й потім тиснути на них дуже складно й це втрати, великі втрати. Ось такі ризики постійно є. Тут питання укомплектованості особового складу та ротацій
Президент наголосив, що ніхто не збирається здаватися.
Нічого такого не станеться. Я впевнений, що які б там складні моменти й прориви не були все одно глобального прориву поки що немає. Зрозумілі їх плани. Узагальнені їх плани військовому командуванню зрозумілі
Зеленський зазначав, що росіяни не змінили свої цілі, всі їх операції можуть бути направлені саме на захоплення Донбасу.
Доповнення
Зеленський повідомляв, що фактично вся Харківська операція росіян зводиться до намагання послабити українські сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити російську пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів.
Також Зеленський зазначав, що українські військові контролюють всі входи на Харківщині, роботу окупаційних військ, важкої техніки та всіх наступальних дій ворога.
Зеленський заявив, що перші F-16 не зіграють ключової ролі 18.05.24, 17:31 • 101027 переглядiв