На сегодня масштабных прорывов украинской обороны нет - Зеленский

На сегодня у россиян нет масштабных прорывов обороны Украины. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью французскому информагентству AFP, передает корреспондент УНН.

На сегодня масштабных прорывов обороны нет. Когда они находят слабую роту, или где-то выбивают батальон какой-то группировки они заходят туда и потом давить на них очень сложно и это потери, большие потери. Вот такие риски постоянно есть. Здесь вопрос укомплектованности личного состава и ротаций - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что никто не собирается сдаваться.

Ничего такого не произойдет. Я уверен, что какие бы там сложные моменты и прорывы не были все равно глобального прорыва пока нет. Понятны их планы. Обобщенные их планы военному командованию понятны - сказал Зеленский.

Зеленский отмечал, что россияне не изменили свои цели, все их операции могут быть направлены именно на захват Донбасса.

Дополнение

Зеленский сообщал, что фактически вся Харьковская операция россиян сводится к попытке ослабить украинские силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить российскую пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров.

Также Зеленский отмечал, что украинские военные контролируют все входы на Харьковщине, работу оккупационных войск, тяжелой техники и всех наступательных действий врага.

Зеленский заявил, что первые F-16 не сыграют ключевой роли