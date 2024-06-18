17 июня поздно вечером российской войска ударили по Харькову, обошлось без пострадавших, однако поврежден дом. За минувшие сутки в результате обстрелов рф пострадала одна женщина. Всего за 17 июня оккупанты выпустили 21 КАБ по населенным пунктам Харьковской области. Об этом рассказал во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

"За сутки враг применил на Харьковщине 21 КАБ в Волчанской, Липецкой, Харьковской громадах"_ написал Синегубов в Telegram.

Председатель ОВА рассказал о последствиях вражеских атак:

22:30 Харьков, Немышлянский район. В результате вражеского обстрела поврежден дом: окна, двери, крыша. Пострадавших нет.

02:30 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровская Андреевка. В результате вражеского обстрела пострадала женщина.



Дополнение

Что касается ситуации на фронте, то по данным Синегубова, на Харьковском направлении сегодня состоялось 14 атак врага в районе Волчанска и одна вблизи села Липцы. В Волчанске 10 вражеских штурмов отбито. Ситуация остается напряженной. Продолжаются бои в четырех локациях. Силы обороны продолжают мероприятия по усилению оборонительных позиций и рубежей.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 14. Наши воины отбили 9 атак противника вблизи Синьковки. Одна вражеская атака в районе Степной Новоселовки успеха также не имела. Продолжаются боевые действия у Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки. Ситуация контролируемая.

Украинским военным постепенно удается вытеснять российских оккупантов из Харьковской области - Зеленский