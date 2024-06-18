Ворог за добу вдарив по Харківщині 21 КАБом, через атаки рф в області одна постраждала
Київ • УНН
17 червня російські війська випустили 21 КАБ по населених пунктах Харківської області. Через обстріли рф постраждала одна жінка.
17 червня пізно ввечері російській війська вдарили по Харкову, обійшлось без постраждалих, однак пошкоджений будинок. За минулу добу внаслідок обстрілів рф постраждала одна жінка. Загалом за 17 червня окупанти випустили 21 КАБ по населених пунктах Харківської області. Про це розповів у вівторок очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
"За добу ворог застосував на Харківщині 21 КАБ у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах"_ написав Синєгубов у Telegram.
Голова ОВА розповів про наслідки ворожих атак:
- 22:30 Харків, Немишлянський район. У результаті ворожого обстрілу пошкоджений будинок: вікна, двері, дах. Потерпілих немає.
- 02:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борівська Андріївка. В результаті ворожого обстрілу постраждала жінка.
Доповнення
Щодо ситуації на фронті, то за даними Синєгубова, на Харківському напрямку сьогодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна поблизу села Липці. У Вовчанську 10 ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою. Продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.
На Купʼянському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Наші воїни відбили 9 атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.
Українським військовим поступово вдається витісняти російських окупантів з Харківщини - Зеленський17.06.24, 19:45 • 33629 переглядiв