Українським військовим поступово вдається витісняти російських окупантів з Харківщини - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що українські війська поступово витісняють російських окупантів з Харківської області, спираючись на звіти військових.
Президент України Володимир Зеленський після доповідей військових заявив, що Силам оборони вдається поступово витісняти окупанта з Харківщини, передає УНН.
"... доповіді військових. Прозвітували щодо фронту: передусім Покровський та інші напрямки на Донеччині. Також Харківщина. Вдається нашим силам поступово витісняти окупанта з Харківщини. Дякую за це кожному воїну, кожному підрозділу, які чітко виконують поставлені завдання. А особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами", - повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
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Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський після повернення до України провів засідання Ставки і заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України. Серед доповідачів був і командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.