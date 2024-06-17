Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что украинские войска постепенно вытесняют российских оккупантов из Харьковской области, опираясь на отчеты военных.
Президент Украины Владимир Зеленский после докладов военных заявил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять оккупанта с Харьковщины, передает УНН.
"...доклады военных. Отчитались по фронту: прежде всего Покровский и другие направления в Донецкой области. Также Харьковщина. Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта с Харьковщины. Спасибо за это каждому воину, каждому подразделению, которые четко выполняют поставленные задачи. А особенно тем, которые еще и пополняют наш обменный фонд российскими солдатами", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.
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Напомним
Президент Владимир Зеленский по возвращении в Украину провел заседание Ставки и заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины. Среди докладчиков был и командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.