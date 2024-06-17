Президент Украины Владимир Зеленский после докладов военных заявил, что Силам обороны удается постепенно вытеснять оккупанта с Харьковщины, передает УНН.

"...доклады военных. Отчитались по фронту: прежде всего Покровский и другие направления в Донецкой области. Также Харьковщина. Удается нашим силам постепенно вытеснять оккупанта с Харьковщины. Спасибо за это каждому воину, каждому подразделению, которые четко выполняют поставленные задачи. А особенно тем, которые еще и пополняют наш обменный фонд российскими солдатами", - сообщил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 88: на Покровском направлении враг атаковал 36 раз - Генштаб

Напомним

Президент Владимир Зеленский по возвращении в Украину провел заседание Ставки и заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины. Среди докладчиков был и командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский.