Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 88: на Покровском направлении враг атаковал 36 раз - Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 88, в частности на покровском направлении оккупанты 36 раз атаковали позиции Сил обороны, 25 штурмов успеха не имели, еще 11 атак - продолжаются. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 19.00 16.06.2024 о российском вторжении.

В течение дня враг интенсивно наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Наши защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 88, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские захватчики дважды атаковали в районе Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили один штурм противника, еще один - продолжается. По Волчанским Хуторам вражеская авиация со стороны Белгорода (рф) нанесла два удара шестнадцатью НАРами.

На Купянском направлении наши защитники сдерживают натиск врага у Берестового и Степной Новоселовки. В настоящее время там продолжается два боестолкновения. По селу Пески-Радьковские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой, по Синьковке ударили шестнадцатью НАРами.

На Лиманском направлении в течение дня противник 10 раз атаковал в районах Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки. Активно применяет авиацию, в частности, нанес три удара шестью КАБами по Дружелюбовке, еще два удара, тоже шестью КАБами, по Шийковке. Украинские воины три штурмовых действия отбили, еще семь боестолкновений - продолжаются.

По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили: 54 оккупанта, одна ББМ и склад боеприпасов.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. 25 штурмов агрессора успеха не имели, еще 11 атак - продолжаются.

За сегодня 10 боевых столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники отбили пять атакующих действий врага. Еще столько же продолжаются. Авиационным ударам КАБами подверглись Горняк и Константиновка. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 56 оккупантов и одна станция РЭБ.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено пять атак российских захватчиков в районе Крынок. Ситуация контролируемая.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" после изнурительных боев, длившихся более месяца, смогли выбить российских оккупантов с их позиций в Серебрянском лесничестве на Луганщине.