Бійці "Азову" вибили російських окупантів з позицій в Серебрянському лісі на Луганщині
Київ • УНН
Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" після виснажливих боїв, що тривали понад місяць, змогли вибити російських окупантів з їхніх позицій у Серебрянському лісництві на Луганщині.
Після виснажливих боїв бійцям 12 бригади спеціального призначення "Азов" вдалось вибити окупантів з їхніх позицій в Серебрянському лісництві на Луганщині. Про це заявив один з командирів "Азову" Святослав Паламар ("Калина"), передає УНН.
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За його словами, бійці його підрозділу протягом місяця 24/7 ліквідовували росіян на цій ділянці фронту. Вони також не дали росіянам просунутися в напрямку Тернів.
Окупанти відступили у Серебрянському лісництві" - так пишуть деякі ЗМІ. Можна і по людські написати - втратили свої позиції, або Сили Оборони вибили орків з їх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть.І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення "Азов" щодня, щогодини на протязі місяців вибиває орків?
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Доповнення
Інформацію про просування Сил оборони в Серебрянському лісництві підтверджує і проєкт DeepState. Команда вже внесла зміни в інтерактивну мапу бойових дій російсько-української війни, на якій зафіксовано втрату позицій росіян на Луганщині.
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