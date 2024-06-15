После изнурительных боев бойцам 12 бригады специального назначения "Азов" удалось выбить оккупантов с их позиций в Серебрянском лесничестве на Луганщине. Об этом заявил один из командиров "Азова" Святослав Паламар ("Калина"), передает УНН.

Детали

По его словам, бойцы его подразделения в течение месяца 24/7 ликвидировали россиян на этом участке фронта. Они также не дали россиянам продвинуться в направлении Тернов.

Оккупанты отступили в Серебрянском лесничестве" - так пишут некоторые СМИ. Можно и по человечески написать - потеряли свои позиции, или Силы Обороны выбили орков с их позиций, если не хотите называть подразделение, которое за этим "отступили" стоит.И как еще можно завуалировано написать о том, как 12 бригада специального назначения "Азов" ежедневно, ежечасно на протяжении месяцев выбивает орков? - говорится в заметке.

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Дополнение

Информацию о продвижении Сил обороны в Серебрянском лесничестве подтверждает и проект DeepState. Команда уже внесла изменения в интерактивную карту боевых действий российско-украинской войны, на которой зафиксирована потеря позиций россиян на Луганщине.

Напомним

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы уже прибывают в Украину.