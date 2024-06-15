Киев • УНН
По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, с поступлением новой военной помощи от США преимущества России на поле боя постепенно уменьшаются: ее преимущество в артиллерии снизилось с 7 к 1 до 5 к 1.
На фоне того, как новые пакеты военной помощи от США прибывают в Украину преимущества рф на поле боя постепенно уменьшаются. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, пишет Associated Press, передает УНН.
Детали
В издании отметили, что новое оружие и боеприпасы поступают на линию фронта с тех пор, как президент США Джо Байден подписал масштабный пакет помощи в апреле.
Но Украине понадобятся недели, если не месяцы, чтобы полностью пополнить свои истощенные запасы.
Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим (результаты). Артиллерийское преимущество России в начале года составляло 7 к 1, но сейчас оно снизилось до 5 к 1
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По его словам, для нейтрализации российской авиации Украине нужно не менее 130 истребителей F-16. Гаврилюк рассчитывает, что они прибудут в конце этого года и в начале следующего.
Со временем, когда мы все настроим, мы достигнем превосходства в нашем воздушном пространстве
Дополнение
В AP отметили, что Киев перешел к стратегии "сгибай, но не ломайся", чтобы выиграть время, пока не сможет доставить на фронт больше западного оружия и боеприпасов.
Благодаря этому, уступив некоторую территорию, Украина смогла воевать с лучше защищенных позиций.
Напомним,
В британской разведке заявили, что Россия все больше централизует командование и контроль над нерегулярными силами, что, скорее всего, облегчит их использование в наступательных операциях в Украине.