Військова допомога від США дозволила Україні скоротити перевагу рф в артилерії - Міноборони
Київ • УНН
За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, з надходженням нової військової допомоги від США переваги Росії на полі бою поступово зменшуються: її перевага в артилерії знизилася з 7 до 1 до 5 до 1.
На тлі того, як нові пакети військової допомоги від США прибувають до України переваги рф на полі бою поступово зменшуються. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, пише Associated Press, передає УНН.
Деталі
У виданні відзначили, що нова зброя та боєприпаси надходять на лінію фронту з того часу, як президент США Джо Байден підписав масштабний пакет допомоги у квітні.
Але Україні знадобляться тижні, якщо не місяці, щоб повністю поповнити свої виснажені запаси.
Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім повинні перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо (результати). Артилерійська перевага Росії на початку року становила 7 до 1, але зараз вона знизилася до 5 до 1
За словами путіна, на "сво" перебуває майже 700 тисяч росіян14.06.24, 23:17 • 15125 переглядiв
За його словами, для нейтралізації російської авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16. Гаврилюк розраховує, що вони прибудуть наприкінці цього року та на початку наступного.
З часом, коли ми все налаштуємо, ми досягнемо переваги в нашому повітряному просторі
Доповнення
В AP відзначили, що Київ перейшов до стратегії "згинай, але не ламайся", щоб виграти час, поки не зможе доставити на фронт більше західної зброї та боєприпасів.
Завдяки цьому, поступившись деякою територією, Україна змогла воювати з краще захищених позицій.
Нагадаємо
У британській розвідці заявили, що росія дедалі більше централізує командування та контроль над нерегулярними силами, що, швидше за все, полегшить їхнє використання у наступальних операціях в Україні.