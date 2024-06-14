кремль все частіше залучає до наступальних операцій в Україні нерегулярні підрозділи - британська розвідка
Київ • УНН
Міністерство оборони росії дедалі більше централізує командування і контроль над нерегулярними силами, що, ймовірно, полегшує їх використання в наступальних операціях в Україні, для яких вони погано пристосовані, що призводить до пропорційно більших втрат порівняно з регулярними російськими підрозділами.
Міністерство оборони росії дедалі більше централізує командування та контроль над нерегулярними силами, що, швидше за все, полегшить їхнє використання у наступальних операціях в Україні. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, пише УНН.
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У звіті зазначається, що у лютому 2023 року військове відомство росії створило "добровольчий корпус", який об'єднав під єдиною системою управління та контролю понад 20 тисяч найманців, резервістів та колишніх ув'язнених, які служать у численних іррегулярних підрозділах.
За даними британської розвідки, з моменту створення "добровольчого корпусу" нерегулярні сили все частіше використовуються в наступальних операціях, для яких мало підходять. Нерегулярні формування росії є переважно підрозділи легкої піхоти, яким бракує інтегрованої артилерійської чи авіаційної підтримки, що робить їх вразливішими, ніж російські регулярні формування.
Отже, протягом останніх 9 місяців у російських іррегулярних підрозділах спостерігався пропорційно вищий рівень втрат, ніж у російських регулярних підрозділах,
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