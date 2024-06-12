Війська рф, ймовірно, прорвалися до передмістя Часів Яру: британська розвідка проаналізувала ситуацію на фронті
Київ • УНН
За даними британської розвідки, російські війська, можливо, здійснили обмежений прорив у східне передмістя Часів Яру.
Сухопутні війська рф, ймовірно, досягли обмеженого прориву у східне передмістя Часового Яру - міста, розташованого приблизно за 8 км на захід від Бахмута. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, пише УНН.
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У розвідці припускають, що російські окупанти, ймовірно, також захопили селище Іванівське, яке розташоване неподалік від Часів Яру. Там, у міських районах, ведуться запеклі бої - натомість ЗСУ протистоять наступу.
російські сили, ймовірно, залишаться на східній стороні каналу, що проходить через місто, який є перешкодою для їх просування,
На думку розвідників, російська армія та цьому напрямку зазнає значних втрат. Водночас Часів Яр становить цінність для росії через своє стратегічне становище на плато, а також через його історичне використання як логістичний вузол для ЗСУ.
Нагадаємо
Як раніше повідомляла британська розвідка, росія розширює зусилля по набору бойовиків на Глобальному Півдні, особливо в таких країнах Центральної Африки, як Руанда, Бурунді, Конго та Уганда, пропонуючи бонуси й зарплати, щоб уникнути додаткової мобілізації всередині самої рф.