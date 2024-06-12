Войска рф, вероятно, прорвалась в пригород Часов Яра: британская разведка проанализировала ситуацию на фронте
Киев • УНН
По данным британской разведки, российские войска, возможно, совершили ограниченный прорыв в восточный пригород Часов Яра.
Сухопутные войска рф, вероятно, достигли ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра - города, расположенного примерно в 8 км к западу от Бахмута. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, пишет УНН.
Детали
В разведке предполагают, что российские оккупанты, вероятно, также захватили поселок Ивановское, который расположен неподалеку от Часов Яра. Там, в городских районах, ведутся ожесточенные бои - ВСУ противостоят наступлению.
российские силы, вероятно, останутся на восточной стороне канала, проходящего через город, который является препятствием для их продвижения,
По мнению разведчиков, российская армия на этом направлении несет значительные потери. В то же время Часов Яр представляет ценность для России из-за своего стратегического положения на плато, а также из-за его исторического использования как логистический узел для ВСУ.
Напомним
Как ранее сообщала британская разведка, россия расширяет усилия по набору боевиков на Глобальном Юге, особенно в таких странах Центральной Африки, как Руанда, Бурунди, Конго и Уганда, предлагая бонусы и зарплаты, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой рф.