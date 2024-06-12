Сухопутные войска рф, вероятно, достигли ограниченного прорыва в восточный пригород Часового Яра - города, расположенного примерно в 8 км к западу от Бахмута. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

В разведке предполагают, что российские оккупанты, вероятно, также захватили поселок Ивановское, который расположен неподалеку от Часов Яра. Там, в городских районах, ведутся ожесточенные бои - ВСУ противостоят наступлению.

российские силы, вероятно, останутся на восточной стороне канала, проходящего через город, который является препятствием для их продвижения, - говорится в сообщении.

По мнению разведчиков, российская армия на этом направлении несет значительные потери. В то же время Часов Яр представляет ценность для России из-за своего стратегического положения на плато, а также из-за его исторического использования как логистический узел для ВСУ.

Напомним

Как ранее сообщала британская разведка, россия расширяет усилия по набору боевиков на Глобальном Юге, особенно в таких странах Центральной Африки, как Руанда, Бурунди, Конго и Уганда, предлагая бонусы и зарплаты, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой рф.