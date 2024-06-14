Министерство обороны россии все больше централизует командование и контроль над нерегулярными силами, что, скорее всего, облегчит их использование в наступательных операциях в Украине. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, пишет УНН.

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В отчете отмечается, что в феврале 2023 года военное ведомство россии создало "добровольческий корпус", который объединил под единой системой управления и контроля более 20 тысяч наемников, резервистов и бывших заключенных, которые служат в многочисленных иррегулярных подразделениях.

По данным британской разведки, с момента создания "добровольческого корпуса" нерегулярные силы все чаще используются в наступательных операциях, для которых мало подходят. Нерегулярные формирования россии являются преимущественно подразделениями легкой пехоты, которым не хватает интегрированной артиллерийской или авиационной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем российские регулярные формирования.

Итак, в течение последних 9 месяцев в российских иррегулярных подразделениях наблюдался пропорционально более высокий уровень потерь, чем в российских регулярных подразделениях, - говорится в сообщении.

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