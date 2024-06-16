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Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 88: на Покровському напрямку ворог атакував 36 разів - Генштаб

Київ • УНН

 • 33045 перегляди

Кількість бойових зіткнень по всьому фронту зросла до 88, при цьому на Донецькому напрямку противник 36 разів атакував українські позиції, 25 з яких були невдалими, а 11 - тривалими.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 88: на Покровському напрямку ворог атакував 36 разів - Генштаб

Від початку доби кількість бойових зіткнень усією лінією фронту зросла до 88, зокрема на покровському напрямку окупанти 36 разів атакували позиції Сил оборони, 25 штурмів успіху не мали, ще 11 атак – тривають. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Оперативна інформація станом на 19.00 16.06.2024 щодо російського вторгнення.

Впродовж дня ворог інтенсивно нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 88,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку російські загарбники двічі атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили один штурм противника, ще один – триває. По Вовчанських Хуторах ворожа авіація зі сторони Бєлгорода (рф) завдала два удари шістнадцятьма НАРами.

На Куп’янському напрямку наші оборонці стримують натиск ворога біля Берестового та Степової Новоселівки. На даний час там триває два боєзіткнення. По селу Піски-Радьківські окупаційні війська завдали удару керованою авіаційною бомбою, по Синьківці вдарили шістнадцятьма НАРами.

На Лиманському напрямку впродовж дня противник 10 разів атакував в районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Активно застосовує авіацію, зокрема, завдав три удари шістьма КАБами по Дружелюбівці, ще два удари, теж шістьма КАБами, по Шийківці. Українські воїни три штурмові дії відбили, ще сім боєзіткнень – тривають.

За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали: 54 окупанти, одна ББМ та склад боєприпасів.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. 25 штурмів агресора успіху не мали, ще 11 атак – тривають.

За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці відбили п’ять атакувальних дій ворога. Ще стільки ж продовжуються. Авіаційних ударів КАБами зазнали Гірник та Костянтинівка. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 56 окупантів та одна станція РЕБ.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" після виснажливих боїв, що тривали понад місяць, змогли вибити російських окупантів з їхніх позицій у Серебрянському лісництві на Луганщині.

Ольга Розгон

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