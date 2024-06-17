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Ситуація на всіх напрямках, надходження допомоги та звіт щодо дронів: Зеленський повернувся в Україну і зібрав Ставку

Київ • УНН

 • 32012 перегляди

Після повернення в Україну Президент Зеленський провів зустріч з військовим керівництвом, зокрема з командувачем Сил безпілотних систем, щоб отримати докладні звіти про оперативну обстановку, оборонні контракти, допомогу від партнерів і прогрес у розвитку потенціалу українських безпілотників різних типів і завдань.

Ситуація на всіх напрямках, надходження допомоги та звіт щодо дронів: Зеленський повернувся в Україну і зібрав Ставку

Президент Володимир Зеленський після повернення до України провів засідання Ставки і заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України. Серед доповідачів був і командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, передає УНН.

Одразу після повернення до України провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича: оперативна ситуація на всіх напрямках і на кордонах, динаміка виконання вітчизняних контрактів і надходження допомоги з оголошених партнерами оборонних пакетів

 - повідомив Зеленський.

Крім того, Глава держави заслухав звіти керівників усіх складових Сил оборони України: ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ГУР та Держприкордонслужби, а також зведення СЗР.

"Детальну доповідь представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних і морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike", - додав Зеленський.

Командувачем Сил безпілотних систем призначено Вадима Сухаревського10.06.24, 22:00 • 61487 переглядiв

За його словами, напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників.

"Україна очолює технологічний прогрес у цій галузі. Минулого тижня на переговорах з іншими лідерами ми відчули великий інтерес до нашого досвіду. Після перемоги він стане високотехнологічною частиною українського експорту", - резюмував Президент.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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