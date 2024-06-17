Президент Владимир Зеленский по возвращении в Украину провел заседание Ставки и заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины. Среди докладчиков был и командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, передает УНН.

Сразу после возвращения в Украину провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича: оперативная ситуация на всех направлениях и на границах, динамика выполнения отечественных контрактов и поступления помощи из объявленных партнерами оборонных пакетов - сообщил Зеленский.

Кроме того, Глава государства заслушал отчеты руководителей всех составляющих Сил обороны Украины: ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР и Госпогранслужбы, а также сводку СВР.

"Подробный доклад представил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский. Отчитался по всем типам дронов - воздушных, наземных и морских - и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike", - добавил Зеленский.

Командующим Сил беспилотных систем назначен Вадим Сухаревский

По его словам, направление активно развивается - растет количество не только произведенных, но и успешно примененных беспилотников.

"Украина возглавляет технологический прогресс в этой области. На прошлой неделе на переговорах с другими лидерами мы почувствовали большой интерес к нашему опыту. После победы он станет высокотехнологичной частью украинского экспорта", - резюмировал Президент.