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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

19 мая 2024, 08:23  •  3161 просмотра

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За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.

За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны произошло в целом 110 боевых столкновений.  Кроме того, еще 39 боевых столкновений зафиксировали уже в начале текущих суток. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Украины, передает УНН.

Детали 

Отмечается, что сегодня российские оккупанты совершили 541 обстрел позиций наших войск. Также применили 37 ударных дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Силы обороны прилагают максимум усилий для усиления позиций, пополнения резервов, ведения разведки и держат действия врага под огневым контролем.

В частности, за текущие сутки потери противника составили четыре оккупанта и 14 единиц военной техники. Уничтожены танк, артиллерийская система и три автомобиля, повреждены два танка, пять артиллерийских систем и два автомобиля.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают атаку противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Наши защитники осуществляют мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, по возможности перенимают инициативу для улучшения тактического положения.

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На Северском направлении противник активизировал попытки поиска слабых мест в нашем боевом порядке. С начала суток произошло 15 атак на позиции Сил обороны, 11 из которых продолжаются.

Враг пытается прорваться в направлении населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Роздоловка Донецкой области, успеха не имеет. Здесь нашими войсками уже уничтожено два танка и два МТЛБ, также одна БМД противника повреждена.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск. Нашими защитниками три атаки отражены. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Клищеевка, Калиновка, Новый и Андреевка. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг 10 раз атаковал позиции наших войск. Силами обороны две атаки отражены. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Северного, Новоселовки Первой и Уманского. Ситуация контролируемая.

За текущие сутки на данном направлении враг потерял 68 оккупантов и семь единиц военной техники, в частности уничтожено боевую бронированную машину и три автомобиля.

По уточненным данным за минувшие сутки потери противника составили: 274 оккупанта убитыми и ранеными, 19 единиц вооружения и военной техники. В частности наши воины поразили огнем танк, артсистему, два автомобиля и два БпЛА. Кроме того, повреждены четыре танка, боевая бронированная машина, четыре артсистемы и четыре автомобиля противника.

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На Кураховском направлении подразделения наших войск отбили одну атаку противника на направлении Славное-Парасковеевка. Враг успеха не имел.

На Времовском направлении противник совершил две безуспешные попытки вытеснить подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в направлении Крынок. В ходе боев, враг успеха не имел, потерь позиций не допущено.

Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на обороне занятых рубежей, недопущении продвижения российских оккупантов вглубь нашего государства и отражения их вооруженного нападения на Украину

- отмечают в Генеральном штабе. 

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик "Ковровец".

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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