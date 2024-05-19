На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.
За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны произошло в целом 110 боевых столкновений. Кроме того, еще 39 боевых столкновений зафиксировали уже в начале текущих суток. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сегодня российские оккупанты совершили 541 обстрел позиций наших войск. Также применили 37 ударных дронов-камикадзе.
На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Силы обороны прилагают максимум усилий для усиления позиций, пополнения резервов, ведения разведки и держат действия врага под огневым контролем.
В частности, за текущие сутки потери противника составили четыре оккупанта и 14 единиц военной техники. Уничтожены танк, артиллерийская система и три автомобиля, повреждены два танка, пять артиллерийских систем и два автомобиля.
На Купянском направлении подразделения наших войск отражают атаку противника в направлении населенного пункта Берестовое. Ситуация контролируемая. Наши защитники осуществляют мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, по возможности перенимают инициативу для улучшения тактического положения.
В Донецкой области зенитчики 110 бригады сбили вражеский Су-2518 мая 2024, 16:47 • 25299 просмотров
На Северском направлении противник активизировал попытки поиска слабых мест в нашем боевом порядке. С начала суток произошло 15 атак на позиции Сил обороны, 11 из которых продолжаются.
Враг пытается прорваться в направлении населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Роздоловка Донецкой области, успеха не имеет. Здесь нашими войсками уже уничтожено два танка и два МТЛБ, также одна БМД противника повреждена.
На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск. Нашими защитниками три атаки отражены. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Клищеевка, Калиновка, Новый и Андреевка. Потерь позиций не допущено. Ситуация контролируется.
На Покровском направлении с начала суток враг 10 раз атаковал позиции наших войск. Силами обороны две атаки отражены. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Северного, Новоселовки Первой и Уманского. Ситуация контролируемая.
За текущие сутки на данном направлении враг потерял 68 оккупантов и семь единиц военной техники, в частности уничтожено боевую бронированную машину и три автомобиля.
По уточненным данным за минувшие сутки потери противника составили: 274 оккупанта убитыми и ранеными, 19 единиц вооружения и военной техники. В частности наши воины поразили огнем танк, артсистему, два автомобиля и два БпЛА. Кроме того, повреждены четыре танка, боевая бронированная машина, четыре артсистемы и четыре автомобиля противника.
Зеленский назвал самое большое преимущество, которое имеет рф18 мая 2024, 16:25 • 57936 просмотров
На Кураховском направлении подразделения наших войск отбили одну атаку противника на направлении Славное-Парасковеевка. Враг успеха не имел.
На Времовском направлении противник совершил две безуспешные попытки вытеснить подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Ситуация контролируемая.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в направлении Крынок. В ходе боев, враг успеха не имел, потерь позиций не допущено.
Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на обороне занятых рубежей, недопущении продвижения российских оккупантов вглубь нашего государства и отражения их вооруженного нападения на Украину
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик "Ковровец".
Оккупанты не отказываются от намерений захватить Часов Яр - Генштаб18 мая 2024, 11:37 • 24937 просмотров
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб
Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов
Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ
путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас
Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано
На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые
Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"
В Донецкой области за сутки в результате российских атак погиб человек, еще один ранен
Популярные
19 мая: День рождения кубика Рубика, День семейной медицины в Украине
Воздушные Силы информируют о ракетной угрозе для восточных регионов
Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри
рф нанесла 3 ракетных и 38 авиаударов, применила 404 дрона-камикадзе и осуществила более трех тысяч обстрелов
Вражеские беспилотники обнаружены во многих регионах Украины
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб
За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.
Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"
Украинские военные уничтожили российский тральщик "Ковровец" и нанесли большие потери российским оккупантам, в частности 16 танков, 35 бронемашин и более 1200 человек личного состава.
В Одесской области ночью сбили 20 "шахедов": Кирпер рассказал о последствиях атаки дронов
В ночь на 19 мая российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками-камикадзе, но силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника. Однако из-за падения обломков, в Одесском районе повреждено административное здание
Ночью дроны атаковали военный аэродром и НПЗ в краснодарском крае рф - СМИ
Неизвестные беспилотники ночью атаковали и повредили военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае россии.
путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас
Президент россии владимир путин использует угрозу массовой миграции из Украины как оружие, чтобы разделить и ослабить единство Европы в поддержке Украины против российского вторжения.
Ночная атака беспилотников на Киевщину: все дроны уничтожены, попаданий не зафиксировано
В ночь на 19 мая силы противовоздушной обороны успешно уничтожили все вражеские беспилотники, нацелившиеся на Киевскую область, без ущерба для инфраструктуры и жертв.
На индонезийском острове Халмахера извергся вулкан: людей эвакуируют
На индонезийском острове Халмахера произошло извержение вулкана, что повлекло эвакуацию людей из семи окрестных сел из-за 4-километрового облака пепла и потенциальной опасности.
459 раз за сутки россияне обстреляли Запорожье: есть раненые
Россияне обстреляли 7 населенных пунктов в Запорожской области, ранив одну женщину, используя БПЛА, РСЗО и артиллерию в 459 обстрелах.
Глава Евросовета поддержал решение президента Грузии ветировать скандальный закон об "иноагентах"
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель поддержал решение президента Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на противоречивый закон об "иностранных агентах", назвав его возможностью гарантировать, что Грузия останется на европейском пути, который поддерживает ее население.
В Донецкой области за сутки в результате российских атак погиб человек, еще один ранен
18 мая один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.