Сили оборони України знищили російський тральщик "Ковровець"
Київ • УНН
Українські військові знищили російський тральщик "Ковровець" та завдали великих втрат російським окупантам, зокрема 16 танків, 35 бронемашин та понад 1200 чоловік особового складу.
Минулої доби Сили оборони України знищили морський тральщик "Ковровець". Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що за минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 21 район зосередження особового складу, одну станцію РЛС та два зенітних ракетних комплекси ворога.
Крім того, Силами оборони України знищено морський тральщик "Ковровець"
Вночі дрони атакували військовий аеродром та НПЗ у краснодарському краї рф - ЗМІ19.05.24, 10:50 • 25197 переглядiв
Доповнення
Загалом за минулу добу бойові втрати російських загарбників, безповоротні та санітарні, склали близько 1210 осіб.
Також ворог втратив 16 танків, 35 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППO, 47 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету, 82 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.
Нагадаємо
У росії заявили, що в ніч на 19 травня, їхні сили протиповітряної оборони нібито відбили масовану атаку над двома областями рф і територією окупованого Криму. Як заявили у москві, вночі по півострову вдарили ракетами ATACMS.