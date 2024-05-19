Силы обороны Украины уничтожили российский тральщик "Ковровец"

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик "Ковровец". Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что за минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 21 район сосредоточения личного состава, одну станцию РЛС и два зенитных ракетных комплекса врага.

Кроме того, Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик "Ковровец" - заявили в Генштабе.

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Всего за минувшие сутки боевые потери российских захватчиков, безвозвратные и санитарные, составили около 1210 человек.

Также враг потерял 16 танков, 35 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ППО, 47 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну ракету, 82 автомобиля и две единицы специальной техники.

Напомним

В россии заявили, что в ночь на 19 мая, их силы противовоздушной обороны якобы отразили массированную атаку над двумя областями рф и территорией оккупированного Крыма. Как заявили в москве, ночью по полуострову ударили ракетами ATACMS.