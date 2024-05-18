Оккупанты не отказываются от намерений захватить Часов Яр - Генштаб

российские оккупанты россияне не отказываются от намерений захвата города Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 11:30 18 мая.

Противник не отказывается от намерений захвата города Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике. Вторые сутки подряд, в направлении населенного пункта Новый противник широко применяет бронетехнику. Так, за прошедшие сутки российские подразделения двумя танками и 21 боевой машиной пехоты пытались вклиниться в наш боевой порядок, но понесли потери и отступили. За текущие сутки враг здесь уже задействовал танк, две БМП и два бронеавтомобиля "Тигр", - информирует Генштаб.

Сообщается, что в ходе боя украинскими войсками были уничтожены танк и две БМП, противник снова отступил.

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На Краматорском направлении в течение текущих суток враг пять раз пытался прорвать оборону наших войск. Украинские защитники четыре атаки отбили, продолжается бой в районе населенного пункта Клещеевка, - отмечается в сообщении.

Также Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

На Покровском направлении продолжаются две атаки россиян в районе населенного пункта Уманское. Ситуация контролируемая. Общие потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 210 российских оккупантов и 23 единицы вооружения и военной техники.

На Кураховском направлении враг не прекращает попыток прорвать оборону украинских войск. Продолжаются четыре боевых столкновения на направлениях Славное - Парасковиевка, Славное - Новомихайловка, Сладкое - Водяное, Сладкое - Константиновка. В настоящее время в ходе боев потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную попытку вытеснить подразделения Сил обороны северо-западнее населенного пункта Вербово Запорожской области. Ситуация под контролем украинских войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов. Еще одно боевое столкновение продолжается на направлении Алешковские Пески - Крынки. Потерь наших позиций не допущено.

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