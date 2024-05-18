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Окупанти не відмовляються від намірів захопити Часів Яр - Генштаб

Окупанти не відмовляються від намірів захопити Часів Яр - Генштаб

Київ • УНН

 • 31688 перегляди

російські окупанти не відмовляються від намірів захопити місто Часів Яр, незважаючи на втрати в живій силі та військовій техніці.

російські окупанти росіяни не відмовляються від намірів захоплення міста Часів Яр, попри на втрати в живій силі та військовій техніці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Генштаб надає інформацію станом на 11:30 18 травня.

Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр, незважаючи на втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль, в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку. Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили. За поточну добу ворог тут уже задіяв танк, дві БМП та два бронеавтомобілі "Тигр",

- інформує Генштаб.

Повідомляється, що в ході бою українськими військами було знищено танк та дві БМП, противник знову відступив.

Сили оборони стримують ворога, який намагається проснутися по Липецькому напрямку - Синєгубов18.05.24, 13:05 • 24490 переглядiв

На Краматорському напрямку протягом поточної доби ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших військ. Українські захисники чотири атаки відбили, триває бій в районі населеного пункту Кліщіївка,

- зазначається в повідомленні.

Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

  • На Покровському напрямку тривають дві атаки росіян у районі населеного пункту Уманське. Ситуація контрольована. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби склали 210 російських окупантів та 23 одиниці озброєння і військової техніки.
  • На Курахівському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону українських військ. Тривають чотири бойові зіткнення на напрямках Славне – Парасковіївка, Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Костянтинівка. На даний час в ході боїв втрат позицій не допущено.
  • На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу витіснити підрозділи Сил оборони північно-західніше населеного пункту Вербове Запорізької області. Ситуація під контролем українських військ.
  • На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку окупантів. Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Олешківські Піски – Кринки. Втрат наших позицій не допущено.

росіяни активізують свої спроби штурмів на півдні - Плетенчук16.05.24, 11:59 • 18643 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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pokrovsk-ukrainaПокровськ, Україна
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