За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе

С начала суток произошло 121 боевое столкновение. Оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиаударов с 47 КАБами, 376 ударов дронами-камикадзе. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала суток произошло 121 боевое столкновение, противник нанес четыре ракетных удара пятью ракетами, 37 авиаударов с применением 47 КАБов и 376 ударов дронами-камикадзе, совершил 3280 обстрелов позиций наших войск с применением различных видов вооружения.

Детали ситуации на направлениях:

На Харьковском: состоялись 8 боевых столкновений, все - в районе села Липцы и Старица. Продолжаются боевые действия на направлении Плетеневка - Волчанск. Ситуация остается под контролем.

Сейчас сообщается, что на Харьковщине противник потерял 87 военнослужащих и 21 единицу военной техники, в частности полностью уничтожены две артсистемы.

На Купянском: ВСУ 22 атаки террористов. Бои продолжаются в районах Берестового и Макеевки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском: сегодня отбито 6 атак врага возле Торского и Невского. Оккупанты сбросили 4 КАБ в районы Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполовки и Ивановки.

На Северском: продолжаются две атаки противника в районе Выемки. Ситуация контролируемая. За текущие сутки еще восемь попыток противника продвинуться в направлениях Белогоровки и Верхнекамьянского успеха не имели.

На Краматорском: произошло 10 боестолкновений. Силы обороны удержали позиции. Враг потерял 58 человек, уничтожен танк Т-90, две БМД и четыре БМП-3, еще две БМП-3 повреждены.

На Покровском: количество атак возросло до 25. Вражеские штурмовые группы и техника пытаются вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной, продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации, украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25.

На Кураховском: боевые действия продолжаются в районе Георгиевки. С начала суток враг 18 раз атаковал наши подразделения в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

На фронте более сотни боестолкновений, больше всего атак россияне провели на Купянском направлении - Генштаб