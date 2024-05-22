На фронте более сотни боестолкновений, больше всего атак россияне провели на Купянском направлении - Генштаб

С начала текущих суток, 21 мая, на фронте зафиксировали 105 боевых столкновений. Больше всего боестолкновений в настоящее время произошло на Купянском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Враг продолжает атаковать вдоль почти всей линии фронта - общее количество наступательных и штурмовых действий сегодня уже возросло до 105. (...) Силы обороны гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск - отмечают в Генштабе.

На Харьковском направлении все 10 боестолкновений произошли в районе села Липцы. Одно - еще продолжается. Все же сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал в районах Волчанска и села Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении сейчас продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки.

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На Лиманском направлении за сегодня отбито шесть атак врага возле Торского и Невского. Российские захватчики сбросили четыре КАБа - по одной авиабомбе в районы Серебрянского лесничества, Тернов, Ямполовки и Ивановки.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до восьми. Ситуация контролируемая. К тому же, оккупанты нанесли удары ракетами в район Новониколаевки и сбросили управляемую авиабомбу возле Шумов.

На Северском направлении сейчас наши воины отражают три атаки неподалеку от сел Белогоровка и Выемка. Враг сбросил три КАБа возле Северска и Григорьевки. Сегодня на направлении произошло уже три авиаудара, с применением НАРов и авиабомб.

На Краматорском направлении отбито 5 атак захватчиков. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Ивановского и Андреевки. Ситуация контролируемая. Почти двумя десятками неуправляемых авиаракет враг ударил неподалеку Дружбы, Северного и Дилиевки.

На Покровском направлении продолжаются 11 боестолкновений, а еще 10 вражеских атак уже отражены. Российские террористы нанесли авиаудары по районам Калинового, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Все остальное - без изменений.

На Кураховском направлении сегодня произошло 18 боевых столкновений. Сейчас продолжаются бои неподалеку Георгиевки.

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На Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался вытеснить наших воинов с левобережья Днепра. Потери оккупантов уточняются.

На остальных направлениях, как заявили в Генеральном штабе, особых изменений не произошло.

Напомним,

Заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер заявил, что отдельное внимание во время 22-го заседания в формате «Рамштайн» было уделено противовоздушной обороне и уже вскоре ожидаются положительные сдвиги по поставкам соответствующего вооружения Украине.