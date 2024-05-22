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На фронті понад сотня боєзіткнень, найбільше атак росіяни провели на Куп’янському напрямку - Генштаб

На фронті понад сотня боєзіткнень, найбільше атак росіяни провели на Куп’янському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 21886 перегляди

Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України, 21 травня на фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень, найбільше - на Куп'янському напрямку.

Від початку поточної доби, 21 травня, на фронті зафіксували 105 бойових зіткнень. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. (...) Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ

- наголошують у Генштабі. 

На Харківському напрямку всі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці. Одне - ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки. 

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На Лиманському напрямку за сьогодні відбито шість атак ворога біля Торського і Невського. Російські загарбники скинули чотири КАБи – по одній авіабомбі в райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки. 

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Сіверському напрямку зараз наші воїни відбивають три атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка. Ворог скинув три КАБи біля Сіверська і Григорівки. Сьогодні на напрямку відбулося вже три авіаудари, із застосуванням НАРів та авіабомб.

На Краматорському напрямку відбито 5 атак загарбників. Ще три боєзіткнення продовжуються у районах Іванівського і Андріївки. Ситуація контрольована. Майже двома десятками некерованих авіаракет ворог вдарив неподалік Дружби, Північного і Диліївки.

На Покровському напрямку тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 ворожих атак вже відбито. Російські терористи завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Все інше – без змін.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Зараз тривають бої неподалік Георгіївки.

Окупанти перекинули із Севастополя в новоросійськ ще два кораблі22.05.24, 13:01 • 92093 перегляди

На Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.

На решті напрямків, як заявили у Генеральному штабі, особливих змін не відбулося. 

Нагадаємо

Заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер заявив, що окрему увагу під час 22-го засідання у форматі "Рамштайн" було приділено протиповітряній обороні й вже незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання відповідного озброєння Україні.

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