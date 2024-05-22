На фронті понад сотня боєзіткнень, найбільше атак росіяни провели на Куп’янському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
Згідно з вечірнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України, 21 травня на фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень, найбільше - на Куп'янському напрямку.
Від початку поточної доби, 21 травня, на фронті зафіксували 105 бойових зіткнень. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. (...) Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ
На Харківському напрямку всі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці. Одне - ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.
На Куп’янському напрямку наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.
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На Лиманському напрямку за сьогодні відбито шість атак ворога біля Торського і Невського. Російські загарбники скинули чотири КАБи – по одній авіабомбі в райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки.
На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.
На Сіверському напрямку зараз наші воїни відбивають три атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка. Ворог скинув три КАБи біля Сіверська і Григорівки. Сьогодні на напрямку відбулося вже три авіаудари, із застосуванням НАРів та авіабомб.
На Краматорському напрямку відбито 5 атак загарбників. Ще три боєзіткнення продовжуються у районах Іванівського і Андріївки. Ситуація контрольована. Майже двома десятками некерованих авіаракет ворог вдарив неподалік Дружби, Північного і Диліївки.
На Покровському напрямку тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 ворожих атак вже відбито. Російські терористи завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Все інше – без змін.
На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Зараз тривають бої неподалік Георгіївки.
Окупанти перекинули із Севастополя в новоросійськ ще два кораблі22.05.24, 13:01 • 92093 перегляди
На Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.
На решті напрямків, як заявили у Генеральному штабі, особливих змін не відбулося.
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Заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер заявив, що окрему увагу під час 22-го засідання у форматі "Рамштайн" було приділено протиповітряній обороні й вже незабаром очікуються позитивні зрушення щодо постачання відповідного озброєння Україні.