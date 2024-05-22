Перші фахівці з обслуговування F-16 вже повертаються в Україну - Євлаш

Спеціалісти з обслуговування літаків F-16, навчені за кордоном, почали повертатися в Україну, щоб передати свій досвід. За його словами, перший тренажер F-16, наданий Чеською Республікою, вже прибув до України. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Звичайно, такого роду фахівців ніколи не буває забагато. Уже перші спеціалісти в цій сфері почали повертатися назад в Україну, де вони зможуть ділитись досвідом із нашими пілотами, які перебувають в Україні,

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За його словами, перший тренажер F-16 вже є в Україні. Його нам надала Чеська Республіка.

Цей процес невпинний і він буде продовжуватися постійно. Звісно, пілот, який підіймається в небо на F-16 повністю довіряє своє життя інженеру, який обслуговує та забезпечує цей літак. Оскільки ця робота є ключовою в обслуговуванні подібних машин,