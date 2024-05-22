Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  43580 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  68349 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  77420 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  66089 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118292 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115728 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119645 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113558 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104542 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  223475 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Новости по теме
Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш

Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш

  •  8611 просмотра
Харьков подвергся удару рф: произошел пожар на АЗС, повреждено кафе

Харьков подвергся удару рф: произошел пожар на АЗС, повреждено кафе

  •  10896 просмотра
Украина теряет молодежь: около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с ВОТ

Украина теряет молодежь: около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с ВОТ

  •  9250 просмотра
Генштаб: количество боестолкновений с начала суток выросло до 65, почти половина - на Купянском и Покровском направлениях

Генштаб: количество боестолкновений с начала суток выросло до 65, почти половина - на Купянском и Покровском направлениях

  •  9515 просмотра
Венецианская комиссия высказывается в пользу отмена закона об "иноагентах" в Грузии

Венецианская комиссия высказывается в пользу отмена закона об "иноагентах" в Грузии

  •  7698 просмотра
Рада планирует отменить уголовную ответственность за мелкие кражи: законопроект приняли за основу

Рада планирует отменить уголовную ответственность за мелкие кражи: законопроект приняли за основу

  •  9031 просмотра
Лубинец назвал возможные причины затягивания россией обменов военнопленными

Лубинец назвал возможные причины затягивания россией обменов военнопленными

  •  11064 просмотра
В Харькове прогремело несколько взрывов

В Харькове прогремело несколько взрывов

  •  11126 просмотра
Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

  •  10250 просмотра
Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

  •  8914 просмотра

Популярные

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  116009 просмотра
Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1300 оккупантов и 22 БМП: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  35756 просмотра
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

  •  112380 просмотра
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

  •  117602 просмотра
Вьетнам избрал президента

Вьетнам избрал президента

  •  109682 просмотра

Публикации

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  116009 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  223474 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  209400 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  403217 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  387995 просмотра

Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш

Первые специалисты по техническому обслуживанию F16, прошедшие обучение за рубежом, начали возвращаться в Украину, чтобы поделиться своим опытом, а первый тренажер F-16, предоставленный Чешской Республикой, уже прибыл в Украину.

Война •   •  8611 просмотра
Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш

Харьков подвергся удару рф: произошел пожар на АЗС, повреждено кафе

Российские захватчики атаковали Харьков управляемым боеприпасом, вызвав пожар на гражданской автозаправочной станции и повредив кафе, информация о жертвах все еще уточняется.

Война •   •  10896 просмотра
Харьков подвергся удару рф: произошел пожар на АЗС, повреждено кафе

Украина теряет молодежь: около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с ВОТ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что необходимо разработать и внедрить реинтеграционные программы для молодежи из ТОТ, что требует комплексного подхода и совместных усилий правительства, общественности, международных организаций.

Общество •   •  9250 просмотра
Украина теряет молодежь: около 50% учебных заведений не проводят подготовительные курсы для поступающих с ВОТ

Генштаб: количество боестолкновений с начала суток выросло до 65, почти половина - на Купянском и Покровском направлениях

Количество боестолкновений сегодня возросло до 65, почти половина из них – на Купянском и Покровском направлениях.

Война •   •  9515 просмотра
Генштаб: количество боестолкновений с начала суток выросло до 65, почти половина - на Купянском и Покровском направлениях

Венецианская комиссия высказывается в пользу отмена закона об "иноагентах" в Грузии

Венецианская комиссия, высший орган конституционного права Совета Европы, пришла к выводу, что грузинский законопроект "Об агентах иностранного влияния" должен быть отменен, поскольку в нем есть фундаментальные недостатки, которые могут подавлять свободу выражения мнений.

Новости Мира •   •  7698 просмотра
Венецианская комиссия высказывается в пользу отмена закона об "иноагентах" в Грузии

Рада планирует отменить уголовную ответственность за мелкие кражи: законопроект приняли за основу

Верховная Рада приняла законопроект, декриминализирующий мелкие кражи на сумму до 4552 гривен, заменяющий уголовную ответственность штрафами и общественными работами.

Общество •   •  9031 просмотра
Рада планирует отменить уголовную ответственность за мелкие кражи: законопроект приняли за основу

Лубинец назвал возможные причины затягивания россией обменов военнопленными

Задержка России с проведением обмена военнопленными может быть связана с проведением так называемых выборов, инаугураций и кадровых перестановок в Российской Федерации, считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Война •   •  11064 просмотра
Лубинец назвал возможные причины затягивания россией обменов военнопленными

В Харькове прогремело несколько взрывов

В Харькове прогремело несколько взрывов, Воздушные силы сообщили, что тактическая авиация противника сбросила управляемые авиабомбы в Харьковской области, что побудило власти призвать жителей оставаться в укрытиях.

Война •   •  11126 просмотра
В Харькове прогремело несколько взрывов

Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

Кабинет министров одобрил предоставление украинским военнослужащим дополнительного отпуска продолжительностью до 15 дней в году для уничтожения вражеской техники, при этом для различных типов уничтоженной техники установлены конкретные сроки: от 1 дня для беспилотных летательных аппаратов малой дальности до 5 дней для военных кораблей или самолетов.

Общество •   •  10250 просмотра
Корабль и самолет - 5 дней, ЗРК и вертолет - 4 дня: Кабмин утвердил, сколько будут давать отпуска военным за уничтоженную технику

Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море

На фоне возможных планов россии по изменению морских границ в Балтийском море Латвия, Литва, Финляндия внимательно следят за действиями Москвы, добиваясь объяснений и предупреждая, что такие шаги нарушат международное право и создадут угрозу региональной безопасности.

Новости Мира •   •  8914 просмотра
Литва, Латвия и Финляндия отреагировали на заявления относительно вероятного изменения границ рф в Балтийском море