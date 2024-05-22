Первые специалисты по обслуживанию F16 уже возвращаются в Украину-Евлаш

Специалисты по обслуживанию самолетов F-16, обучение за рубежом, начали возвращаться в Украину, чтобы передать свой опыт. По его словам, первый тренажер F-16, предоставленный Чешской Республикой, уже прибыл в Украину. Об этом сообщил спикер воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Конечно, такого рода специалистов никогда не бывает многовато. Уже первые специалисты в этой сфере начали возвращаться обратно в Украину, где они могут делиться опытом с нашими пилотами, которые находятся в Украине, - говорит Евлаш.

Детали

По его словам, первый тренажер F16 уже есть в Украине. Его нам предоставила Чешская Республика.

Этот процесс неустанен и будет продолжаться постоянно. Конечно, пилот, поднимающийся в небо на F16 полностью доверяет свою жизнь инженеру, который обслуживает и обеспечивает этот самолет. Поскольку эта работа является ключевой в обслуживании подобных машин, - добавил он.

Представитель отметил, что процесс подготовки инфраструктуры для F-16 продолжается.

Напомним

Некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских самолетах F-16. когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач.